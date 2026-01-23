Vídeo: Caminhão tomba em rodovia entre Dourados e Ponta Porã

Um caminhão tanque, carregado com óleo vegetal, tombou na tarde desta sexta-feira (23), na BR-463, entre as cidades de Dourados e Ponta Porã.
Segundo o divulgado pelo Repórter Bronka, não chegaram a ser divulgados detalhes a respeito das causas do acidente.
Equipes da Polícia Militar Rodoviária foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.
Além disso, não existem detalhes sobre feridos ou outros veículos envolvidos no acidente.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Procon-MS apreende mais de mil pares de tênis falsificados em Campo Grande
Polícia
Venezuelano é preso após tentar furtar 28 barras de chocolate em shopping de Dourados
Polícia
Casal é perseguido por amante de homem após término de 'relacionamento' em Campo Grande
Polícia
Homem pega R$ 500 com agiota, para de pagar e é ameaçado de morte: 'hoje eu te pego'
Polícia
Homem é agredido pelo filho durante briga em Campo Grande
Polícia
Mulher surta, bate em pessoas na rua e diz ser do Batalhão de Choque ao ser presa na Capital
Trânsito
Motociclista morre ao colidir frontalmente com carreta na BR-262, em Três Lagoas
Polícia
Morador de rua é encontrado morto no Bairro Amambai
Polícia
Jovem denuncia padrasto por estupros cometidos por vários anos em Dourados
Polícia