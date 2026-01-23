Vídeo: Caminhão tomba em rodovia entre Dourados e Ponta Porã

Um caminhão tanque, carregado com óleo vegetal, tombou na tarde desta sexta-feira (23), na BR-463, entre as cidades de Dourados e Ponta Porã.

Segundo o divulgado pelo Repórter Bronka, não chegaram a ser divulgados detalhes a respeito das causas do acidente.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

Além disso, não existem detalhes sobre feridos ou outros veículos envolvidos no acidente.

