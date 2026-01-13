Menu
VÍDEO: Suspeita de tráfico de drogas é presa durante pré-natal em Ponta Porã

Ação foi desencadeada pela Polícia Civil de Goiás e do Paraguai

13 janeiro 2026 - 15h13Luiz Vinicius
Mulher foi presa pela polícia em meio a atendimentoMulher foi presa pela polícia em meio a atendimento   (Reprodução/Ponta Porã News)

Gestante, que não teve o nome divulgado, foi presa durante a manhã desta terça-feira, dia 13, por equipes da Polícia Civil de Goiás em um posto de saúde de Ponta Porã. Ela realizava um pré-natal quando foi localizada pelos policiais.

A mulher vinha sendo monitorada há algum tempo, pois é acusada de tráfico de drogas. O marido dela também foi preso, mas no país vizinho, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

Segundo informações do site Ponta Porã News, ambos estavam com mandados de prisão em aberto.

A polícia caracteriza a ofensiva com um sucesso, pois os investigados mantinham ligação entre os dois países.

 

