VÍDEO: Suspeita de tráfico de drogas é presa durante pré-natal em Ponta Porã

Gestante, que não teve o nome divulgado, foi presa durante a manhã desta terça-feira, dia 13, por equipes da Polícia Civil de Goiás em um posto de saúde de Ponta Porã. Ela realizava um pré-natal quando foi localizada pelos policiais.
A mulher vinha sendo monitorada há algum tempo, pois é acusada de tráfico de drogas. O marido dela também foi preso, mas no país vizinho, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai.
Segundo informações do site Ponta Porã News, ambos estavam com mandados de prisão em aberto.
A polícia caracteriza a ofensiva com um sucesso, pois os investigados mantinham ligação entre os dois países.
