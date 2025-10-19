Violência doméstica: Polícia prende filho que ameaçou mãe por denunciar o pai

Um homem de 66 anos foi preso neste domingo (19) no bairro Jupiá, após ser flagrado com armas de fogo em casa e acusado de ameaçar a esposa, de 52 anos, e outros familiares.

De acordo com a vítima, o marido é agressivo, possessivo e ciumento, e já a teria agredido fisicamente em outras ocasiões, inclusive com uma paulada na cabeça, que a deixou abandonada em um hospital. Mesmo após anos de violência, ela nunca se separou, acreditando que ele pudesse mudar, o que nunca aconteceu.

Enquanto prestava depoimento na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), acompanhada por uma filha, a vítima recebeu uma ligação do filho, de 28 anos, que ameaçou matá-las por terem denunciado o pai.

Diante da nova ameaça, a equipe policial iniciou buscas para localizar o jovem, que foi encontrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde buscava informações sobre o pai. Ele recebeu voz de prisão no local.

