Polícia

Vítimas de acidente com caminhão na MS-423 eram do Paraná

O dois homens morreram após o veículo despencar da Serra da Alegria, em Rio Verde

25 janeiro 2026 - 16h16Sarah Chaves
As circunstâncias do acidente continuam sob investigaçãoAs circunstâncias do acidente continuam sob investigação   (Foto: Reprodução)

As vítimas do acidente grave registrado no fim da tarde de sábado (24) na rodovia MS-423, na região da Serra da Alegria, em Rio Verde de Mato Grosso, foram oficialmente identificadas. A ocorrência, já noticiada anteriormente, envolveu um caminhão prancha que transportava uma colheitadeira e saiu da pista em um trecho de serra.

Morreram no local Marcelo Silvério, de 38 anos, passageiro do veículo e natural de Venceslau Brás, e Orazil de Oliveira Alves, de 64 anos, motorista do caminhão, natural de Siqueira Campos. Inicialmente, havia a confirmação de apenas um óbito, mas no início da noite foi constatada a morte das duas pessoas envolvidas.

Informações apuradas no local indicam que o caminhão despencou da serra por causas ainda não esclarecidas. O corpo de Marcelo foi encontrado a cerca de 15 metros do veículo, enquanto Orazil permaneceu preso à cabine, em meio aos destroços, o que evidencia a violência do impacto.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar atuaram no atendimento da ocorrência. Após os trabalhos da perícia, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal.

Durante o atendimento, o tráfego na rodovia seguiu em meia pista. As circunstâncias do acidente continuam sob investigação.

