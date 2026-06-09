Representando o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro substituto Nauê Bernardo Pinheiro de Azevedo participa, desde quarta-feira (4), da Missão de Observação Eleitoral (MOE) da União Interamericana de Organismos Eleitorais (Uniore) em Lima, que acompanha o 2º turno das eleições presidenciais do Peru. Também integra a delegação brasileira o assessor da Presidência do TSE Maurício Medeiros de Assis. A participação da comitiva brasileira foi articulada pela Diretoria de Assuntos Internacionais do Tribunal.

Organizada a convite do Júri Nacional de Eleições (JNE) do Peru, a Missão reúne representantes de organismos eleitorais de diversos países para acompanhar as diferentes etapas do processo eleitoral peruano. O 2º turno do pleito ocorreu no último domingo (7), mas os votos ainda estão sendo totalizados.

A delegação brasileira conta com o apoio da Embaixada do Brasil em Lima. O embaixador Clemente de Lima Baena Soares recebeu os representantes do TSE durante a Missão.



Visitas técnicas

Nos dias que antecederam a votação, os integrantes da MOE participaram de visitas técnicas e reuniões com autoridades eleitorais peruanas. Em uma das agendas, os observadores acompanharam, no centro logístico da Organização Nacional de Processos Eleitorais (Onpe), a distribuição do material destinado às seções eleitorais da região metropolitana de Lima.

Durante a visita, as autoridades peruanas apresentaram as medidas adotadas para aperfeiçoar a logística eleitoral após dificuldades registradas no 1º turno. Na noite de quinta-feira (5), a Missão acompanhou o início da operação de distribuição, realizada por mais de 200 caminhões, que garantiu a entrega antecipada dos materiais aos locais de votação.

Compromisso internacional

Chefiada por Wilfredo Penco, magistrado da Corte Eleitoral do Uruguai, a Missão também participou de apresentações sobre o funcionamento do sistema eleitoral peruano.

Além disso, foram tratados temas como o uso de inteligência artificial na administração eleitoral, o combate à desinformação, os procedimentos de contagem e recontagem de votos, a organização de debates eleitorais e a observação eleitoral com enfoque de gênero.

A participação da Justiça Eleitoral brasileira foi destacada por representantes das instituições anfitriãs e por integrantes da Missão, que manifestaram interesse em conhecer experiências desenvolvidas pelo Brasil nas áreas jurídica e tecnológica.

Acompanhamento

No domingo, os observadores acompanharam a abertura das seções eleitorais, a votação, o escrutínio e a totalização dos votos. Ao término dos trabalhos, a Uniore apresentou relatório com observações e recomendações às autoridades eleitorais peruanas.

C enário eleitoral

O 2º turno ocorre em um contexto de elevada fragmentação política no Peru. O país teve oito presidentes na última década e realizou um 1º turno com 35 candidaturas à Presidência da República.

Além da disputa acirrada entre os candidatos finalistas, são esperados desafios para a governabilidade do próximo presidente, diante da fragmentação do Congresso e da dificuldade de formação de maiorias estáveis.