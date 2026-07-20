Campo Grande receberá nesta semana o quinto presidenciável a cumprir agenda na cidade desde março. Em cinco meses, a Capital entrou na rota de cinco nomes ligados à disputa pelo Palácio do Planalto nas Eleições de 2026.

O visitante será Renan Santos, pré-candidato à Presidência pelo partido Missão. Ele antecipou a chegada a Mato Grosso do Sul e desembarcará na quinta-feira (23) e às 20h, participará de um encontro com apoiadores no Salomé Bar.

Renan permanecerá no Estado até domingo (26). A programação completa ainda será divulgada, mas também estão previstas agendas em cidades do interior. Fundador do MBL (Movimento Brasil Livre), ele busca ampliar a presença de sua nova legenda e tornar sua pré-candidatura mais conhecida.

A sequência de visitas começou em março, com a passagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por Campo Grande. Lula retornou a Mato Grosso do Sul em junho, mas não teve agenda oficial na Capital.

Em abril, foi a vez do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que participou da abertura da Expogrande e visitou o Bioparque Pantanal.

Maio teve dois presidenciáveis: o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), que se reuniu com lideranças evangélicas e partidárias, e o médico e escritor Augusto Cury, pré-candidato pelo Avante, que participou de palestra beneficente e cumpriu agenda na Câmara Municipal.