A senadora Soraya Thronicke (PSB) anunciou que apresentará no domingo (26) os dois nomes que irão compor sua chapa na disputa ao Senado Federal durante convenção estadual do PSB, às 8h, e logo depois os integrantes participam da convenção do PT, marcando o início da campanha conjunta.

O primeiro suplente será o empresário e advogado Bruno Migueis, presidente do PT de Corumbá. Natural do município, ele administra empresas ligadas ao turismo de pesca esportiva e ao setor naval, foi candidato a vice-prefeito em 2020 e suplente ao Senado nas eleições de 2022. Filiado ao PT desde 2021, atua na direção municipal do partido e tem a gestão pública e o desenvolvimento do Pantanal entre suas principais bandeiras.

A segunda suplente será a professora Sandra Cassone, vice-presidente do PSB de Itaquiraí. Servidora concursada da Rede Estadual de Ensino, ela chegou a Mato Grosso do Sul em 1989 e construiu carreira na educação antes de ingressar na política. Foi diretora de escola estadual e prefeita de Itaquiraí por dois mandatos consecutivos. Também disputou uma vaga na Câmara dos Deputados em 2018 e tem passagem pelo PT e pelo MDB.

Segundo Soraya, a escolha dos dois suplentes representa uma chapa construída com base na experiência, no diálogo e no compromisso com Mato Grosso do Sul. "Bruno e Sandra chegam para somar a esse projeto. São pessoas com histórias de trabalho, compromisso com suas comunidades e que conhecem de perto a realidade do nosso Estado", afirmou a senadora.