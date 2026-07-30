O Avante de Mato Grosso do Sul realizou, nesta sexta-feira (31), sua Convenção Estadual no Clube de Campo da Associação Nipo Brasileira, em Campo Grande, entre filiados, lideranças políticas, pré-candidatos e apoiadores. O partido confirmou os nomes dos candidatos a deputado estadual e federal e confirmou a aliança com PP, União Brasil, PL, PSDB, MDB e Republicanos, que tem entre seus quadros, a reeleição do governador Eduardo Riedel e do ex-governador, Reinaldo Azambuja para o Senado.

Presidida pelo deputado estadual e presidente, Lidio Lopes, a convenção evidenciou o fortalecimento da legenda. "A presença de quase duas mil pessoas e das maiores lideranças políticas de Mato Grosso do Sul demonstra que o Avante está cada vez mais fortalecido. Construímos um partido unido, com candidatos preparados e comprometidos com o desenvolvimento do nosso Estado. Esse apoio nos motiva a ampliar nossa representação na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados", afirmou.

Foram homologados para deputado federal: Humberto Sávio Abussafi Figueiró (Beto Figueiró), Domício Cordeiro Chavante Filho, Delvani Balbuena Sobreira (Tutti), Sérgio Fernando Harfouche Filho, Rui Spínola Barbosa, Gerson Almada Gonzaga, Ivanise Maria Rotta, Francisca Bevenuto Ferreira (Fran da Saúde) e Rúbia Mara Lopes Vieira (Professora Rúbia Mara).

Para deputado estadual, foram homologados: Lidio Lopes, Ruy José da Costa Neto (Dr. Ruy Costa), Rogério Inácio Rohr, Aurélio Luciano Pimentel Bonatto (Aurélio Bonatto), Wilton Celeste Candelório (Leinha), Vanildo Neves Barbosa (Vanildo Neves), Sidcley Brasil da Silva (Sidcley Brasil), Gilberto José Silva (China), Cleberson Silveira Ferreira (Ronaldinho), Ronnie Aparecido Gonzaga (Inspetor Ronnie Gonzaga), Osvaldo Meza Baptista, Luciano Wagner Rodrigues, Johnathan de Arruda Jara (Johnnathan Jara), Milton Alves Carvalho (Miltão), Glaucia Antonia Fonseca dos Santos Iunes (Glaucia Iunes), Maria Aparecida Oliveira do Amaral (Enfermeira Cida), Cidlea Borges Rodrigues (Léia Borges), Dra. Rosalina, Charlene Santana Bortoleto (Charlene Bortoleto), Bárbara Mesquita (Pastora Bárbara Mesquita), Sargenta Cíntia, Carina Salomão e Pamela Karina Eifler Ferreira (Pam Make).