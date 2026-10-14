O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, confirmou nesta quarta-feira (14) que participará do debate com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), promovido pela TV Band no próximo domingo (18), às 20h, em São Paulo.

A confirmação foi divulgada em um vídeo publicado nas redes sociais, após o parlamentar afirmar, na terça-feira (13), que não pretendia comparecer ao encontro. Na gravação, Flávio indicou que a declaração anterior fazia parte de uma estratégia para conseguir uma confirmação pública da participação de Lula.

A mudança de posição ocorreu depois que o presidente confirmou presença no debate. Antes disso, Flávio havia informado que a participação em outros confrontos entre os candidatos ainda estava sendo avaliada por sua equipe.

O encontro de domingo será o primeiro debate entre Lula e Flávio Bolsonaro desde o início da disputa presidencial de 2026. Durante o primeiro turno, os dois candidatos não chegaram a se enfrentar em um debate.

A expectativa é que o confronto coloque frente a frente os candidatos para discutir propostas e temas de interesse nacional na reta final da campanha. A eleição presidencial será decidida no segundo turno, marcado para 25 de outubro.