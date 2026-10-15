Com quórum de 78 senadores, dos 81, o Senado Federal aprovou, em primeiro turno, a PEC que impõe o fim da escala 6x1, reduzindo as horas trabalhadas. Ao todo, foram 75 votos favoráveis em dois turnos, quando eram necessários três quintos da Casa, ou seja, 49 votos. O único voto contrário foi de Hamilton Mourão (Republicanos - RS).

Uma das autoras da PEC, a deputada federal Erika Hilton (PSOL), esteve presente na Casa Alta durante a votação. A Proposta de Emenda à Constituição impõe, entre outras medidas, a redução do limite semanal de trabalho de 44 para 40 horas, com descanso garantido de dois dias e manutenção do salário.

A implantação obedecerá a uma transição gradual ao longo de 14 meses, com redução inicial para 42 horas após dois meses e para 40 horas após um ano e dois meses. O texto vai à Promulgaçã da Casa Alta.