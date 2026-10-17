Política

Lula e Flávio Bolsonaro terão 30 minutos de confronto direto em debate na Band

Primeiro encontro entre os presidenciáveis será neste domingo (18), às 19h no horário de MS

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Sarah Chaves

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Bruno Santos/Folhapress

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