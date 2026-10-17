Lula e Flávio Bolsonaro terão 30 minutos de confronto direto em debate na Band

O presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) terão 30 minutos para confrontar propostas e trocar perguntas livremente durante o primeiro bloco do debate presidencial promovido pela Band, neste domingo (18), em São Paulo. As regras foram estabelecidas em reunião entre representantes das campanhas e a direção da emissora.

O encontro marcará a primeira participação conjunta dos dois candidatos em um debate nesta eleição. A programação terá três blocos, sob a mediação dos jornalistas Eduardo Oinegue e Adriana Araújo, que também serão responsáveis por formular perguntas aos presidenciáveis.

Na abertura, cada candidato responderá a uma questão apresentada pelos mediadores. Na sequência, Lula e Flávio poderão discutir diretamente, sem perguntas previamente estabelecidas, durante meia hora.

O segundo bloco seguirá formato semelhante, começando com questionamentos dos jornalistas e avançando para perguntas feitas pelos próprios candidatos. A dinâmica será repetida na terceira etapa, que também reservará espaço para as considerações finais.

A organização realizou um sorteio para determinar a ordem das respostas e a distribuição dos participantes no estúdio. Flávio Bolsonaro ocupará o lado esquerdo, enquanto Lula ficará à direita.

Com início previsto para as 19h (horário de MS), o programa terá aproximadamente duas horas de duração. A transmissão ocorrerá pelos veículos do Grupo Bandeirantes, incluindo Band, BandNews TV, BandNews FM e Rádio Bandeirantes.

O debate também será exibido por emissoras e veículos parceiros, como TV Gazeta, TV Cultura, Jovem Pan e O Estado de S. Paulo. A cobertura contará ainda com análises em tempo real produzidas pela equipe digital da Band, em parceria com o Google.

Participação confirmada

A presença dos dois presidenciáveis foi confirmada pelas respectivas campanhas. Flávio Bolsonaro anunciou sua participação na quarta-feira (14), por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais, depois de ter declarado, no dia anterior, que não compareceria.

Durante o primeiro turno, nenhum dos dois participou dos debates realizados entre os candidatos. Flávio justificava sua ausência pela decisão de Lula de não comparecer aos encontros. Já o presidente argumentava que debates com vários concorrentes poderiam se transformar em uma sequência de ataques contra sua candidatura.

Na votação do primeiro turno, Flávio Bolsonaro recebeu 47% dos votos, enquanto Lula obteve 45%, conforme os números apresentados no material original.

Outro encontro entre os candidatos está previsto para sexta-feira (23), na TV Globo. Entretanto, a participação do senador ainda era avaliada por sua equipe, segundo declaração feita por ele na terça-feira (13), durante evento com representantes estaduais do MDB.

Até quarta-feira (14), a campanha de Flávio ainda não havia formalizado a adesão às regras estabelecidas para o debate da emissora.