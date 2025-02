Adriane Lopes faz reunião com presidente do TCE em Campo Grande

A prefeita de Campo Grande Adriane Lopes, e o deputado Lídio Lopes, participaram de uma reunião com o presidente do TCE (Tribunal de Contas), conselheiro Flávio Kayatt, durante a manhã desta terça-feira (25), na Capital.

A partir deste ano, as prefeituras dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, incluindo Campo Grande, contarão com uma sala no Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) para a realização de reuniões, discussão de demandas e recebimento de orientações.

“Essa iniciativa fortalecerá a gestão municipal, permitindo que as prefeituras busquem orientações do TCE para melhor servir a população. A visita foi de cortesia, mas teve como foco a discussão de temas importantes para a capital”, destacou a prefeita.

Durante a conversa foi destacado que a nova estrutura auxiliará os gestores na busca por informações e diretrizes sobre temas essenciais para o município. A iniciativa também reforça o reconhecimento da relevância do controle externo na garantia da legalidade e da eficiência da administração pública.

A criação desse espaço exclusivo para prefeitos e prefeitas facilitará o diálogo direto com o TCE-MS, promovendo a adoção de boas práticas na gestão pública. Com isso, os gestores terão mais suporte para cumprir seus compromissos com a transparência, a governança e a eficiência administrativa. O objetivo da iniciativa é estreitar a relação entre o Tribunal e os municípios, contribuindo diretamente para a melhoria dos serviços públicos oferecidos à população.

