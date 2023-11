Alckmin cancela visita a Três Lagoas

O vice-presidente Geraldo Alckmin cancelou a sua visita a Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN3), em Três Lagoas, que estava marcada para esta quarta-feira (7). A visita à território sul-mato-grossense ainda acontecerá, porém, somente no dia 24 deste mês.

Alckmin estaria em território sul-mato-grossense acompanhado do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, da ministra do Planejamento, Simone Tebet, e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, onde visitaria as obras da UFN3.

No dia 20 de outubro, representantes da Petrobras e o secretário Casa Civil do Estado, Eduardo Rocha, estiveram na planta para acertar os detalhes da visita, que foi reagendada.

Deixe seu Comentário

Leia Também