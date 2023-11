Após fala de vereador, Câmara publica nota em apoio à Polícia Militar

O vereador professor André Luís (Rede-MS) gerou controvérsia durante a sessão na Câmara dos Vereadores, na terça-feira (31), após provocar os policiais militares de Mato Grosso do Sul.

"Tá tudo gordo, barrigudo, com depressão, porque não tem o que fazer. Bota na rua, fica tudo magrelinho, todo mundo perde a depressão, e todo mundo começa a ter uma produção pra cidade", declarou o vereador durante a fala.

O vereador chegou a mencionar que o trabalho da Polícia Militar no município "é uma piada". “Não basta ficar passeando numa camionete quatro por quatro, quatro policiais dentro do carro e lá no centro não tem ninguém. Não adianta o estado fazer concurso para mais 700 policiais, porque não tem 700 salas com ar-condicionado em Campo Grande. Policial tem que estar na rua", afirmou.

Diante da repercussão, o comando da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul publicou uma nota e afirmou que "Tal posicionamento é típico de quem desconhece os problemas relacionados à Segurança Pública e profere suas opiniões no conforto de um gabinete agradavelmente refrigerado".

Já a Câmara Municipal de Campo Grande, através da presidência da Casa de Leis, veio a público repudiar a atitude "isolada" de parlamentar, e exaltou todo o empenho prestado pela instituição. “A PMMS tem todo nosso respeito e admiração, e por isso repudiamos esse tipo de atitude que ocorreu na sessão”, afirmou Carlos Augusto Borges, o Carlão, presidente da Casa.



Confira a nota da PMMS na íntegra:

“O Comando da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul vem se posicionar acerca da repercussão de um vídeo que está sendo veiculado nas redes sociais, no qual o vereador de Campo Grande, Professor André Luís, tece comentários depreciativos acerca do trabalho desenvolvido pelos Policiais Militares de Mato Grosso do Sul, partindo de um “achismo” estapafúrdio desprovido de qualquer embasamento técnico para opinar sobre o tema.

Tal posicionamento é típico de quem desconhece os problemas relacionados à Segurança Pública e profere suas opiniões no conforto de um gabinete agradavelmente refrigerado, o que também o impede de visualizar o policiamento ostensivo desenvolvido pelos bravos Policias Militares de nossa Corporação, não só em Campo Grande, mas em todo o nosso Estado.

Ademais, causa estranheza que um ente político que tem a incumbência de legislar e propor soluções legais para os problemas relacionados à Segurança Pública procure atacar aqueles que efetivamente solucionam os problemas dessa natureza diuturnamente, a despeito da existência de leis que por vezes beneficiam o infrator em detrimento do prejuízo de toda a sociedade.

Por fim, não bastando o evidente desconhecimento sobre o tema Segurança Pública reproduzido na fala do vereador, é lamentável que o mesmo trate temas graves como a obesidade e depressão (que acometem a toda sociedade) de forma jocosa e irresponsável.

O Comando da PMMS, a fim de auxiliar o nobre vereador, Professor André Luís, para que numa próxima possibilidade de externar suas opiniões sobre o tema Segurança Pública o faça com conhecimento e propriedade, convida-o para conhecer o trabalho desenvolvido pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, bem como, para conhecer a atenção que é dispensada aos policiais militares que necessitam de tratamento médico para que uma vez recuperados possam desempenhar sua valorosa missão constitucional".

