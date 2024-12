Bancada petista se posiciona a respeito da confusão entre Camila Jara e PMs

Saiba Mais Geral No bar "Vexame" Camila Jara tem confusão com a PM

A bancada parlamentar do Partido dos Trabalhadores (PT) de Mato Grosso do Sul se posicionou a respeito do episódio envolvendo a deputada federal, Camila Jara, e policiais militares na noite do último domingo (23), em frente ao 'Bar Vexame' e também na Rua 14 de Julho, em Campo Grande.

A ação do Primeiro Batalhão da Polícia Militar do Estado tinha como justificativa a verificação de alvarás de funcionamento, e segundo a bancada, acabou resultando em excessos por parte dos policiais, gerando o fechamento de estabelecimentos autorizados a operar.

A ação foi condenada por membros do PT no Estado, que se solidarizaram com os empresários e moradores da região.

A bancada parlamentar destacou a importância de garantir o direito ao lazer, à cultura e ao empreendedorismo, reivindicando que os agentes de segurança cumpram seu papel de proteger a ordem e a liberdade, sem prejudicar atividades legais e fundamentais para a economia local.

A bancada do PT ainda defendeu que o diálogo é a principal ferramenta para a resolução de conflitos e para a construção de uma cidade mais justa e equilibrada.

Eles acreditam que a cidade deve respeitar a diversidade de seus cidadãos, promovendo o lazer, a cultura e o empreendedorismo de forma harmônica. O apelo é para que os gestores públicos ofereçam apoio efetivo à economia criativa, garantindo o desenvolvimento de um centro urbano vibrante e seguro para todos.

Assinaram a carta:

Zeca do PT, ex-governador e atual deputado estadual

Camila Jara, deputada federal (envolvida no episódio)

Vander Loubet, deputado federal

Gleice Jane, deputada estadual

Pedro Kemp, deputado estadual

Luiza Ribeiro, vereadora

Landmark Rios, vereador

Jean Ferreira, vereador

