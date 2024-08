Câmara Municipal tem 89 projetos em tramitação neste segundo semestre

Com 276 Projetos foram aprovados pelos parlamentares na Câmara Municipal no primeiro semestre do ano, outros 89 estão em tramitação na Casa de Leis, assim como três Vetos do Executivo ainda serão analisados no decorrer de 2024.

A Casa também recebeu 263 ofícios e expediu outros 1.730 para diversos órgãos. Outros 14 requerimentos de informações foram enviados no primeiro semestre que fechou com 41 sessões ordinárias

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande fizeram, no primeiro semestre deste ano, 12.151 indicações de melhorias ao Poder Executivo. O balanço dos trabalhos foi lido durante a última sessão do semestre, realizada no dia 11 de julho.

