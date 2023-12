Definido grupo de vereadores da Comissão de Recesso de Campo Grande

Foi definido ontem (19), durante a última sessão ordinária do ano na Câmara Municipal, os membros da Comissão Representativa para atuar durante o período de recesso parlamentar.

Os vereadores William Maksoud, Paulo Lands, Valdir Gomes, Junior Coringa, Professor Juari, Claudinho Serra, Tiago Vargas, Beto Avelar e a vereadora Luiza Ribeiro, ficam na Comissão até dia 1° de fevereiro, já que no dia seguinte (dia 2/2) acontece a sessão inaugural, às 9 horas.



No período de recesso, ficam suspensas as atividades em plenário, como sessões ordinárias e audiências públicas. Os gabinetes e setores administrativos da Casa, por outro lado, funcionarão durante todo o mês de janeiro, das 7h às 12 horas.

Durante o recesso, a Comissão Representativa fica disponível para qualquer “emergência”, caso chegue um projeto de última hora de reajuste salarial, ou se acontece alguma catástrofe humanitária onde o poder público precisa interferir, nesse caso, os parlamentares ficam disponíveis para atender a população.

Somente entre os dias 26 a 29 de dezembro, a Câmara não terá expediente e estará fechada para manutenções prediais programadas para este período. A primeira sessão ordinária de 2024 acontece no dia 6 de fevereiro (terça-feira), a partir das 9h20.

