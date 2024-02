Deputados assinam documento que pede impeachment de Lula após fala sobre Israel

A fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, feita durante coletiva de imprensa no domingo (18), na Etiópia, em que equiparou os ataques de Israel contra a Faixa de Gaza ao holocausto, resultou em um pedido de impeachment que já conta com a assinatura de 87 deputados federais de oposição.

“O que está acontecendo na Faixa de Gaza e com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus”, afirmou o presidente durante coletiva de imprensa.

Dentre os nomes, alguns se destacam pela firme oposição contra o governo de Lula, como o deputado Kim Kataguiri (União-SP), que se pronunciou sobre a fala do presidente. “Sua fala contra Israel associando-o ao holocausto não é apenas uma gafe — como a imprensa tem dito —, mas sim uma afronta às vítimas desse terrível crime contra os judeus“, afirmou o parlamentar.

O líder da oposição na Câmara, Carlos Jordy (PL-RJ), também assinou o documento. Além dele, parlamentares como Carla Zambelli (PL-SP), Júlia Zanatta (PL-SC), Rosângela Moro (União-SP), Marcel van Hattem (Novo-RS) e pastor Marco Feliciano (PL-SP) também constam em meio às assinaturas.

Com um total de 87 assinaturas até o momento, é necessário que 171 parlamentares assinem o documento para que possa se protocolar um pedido de impeachment na Câmara.

Confira a lista completa com quais parlamentares já assinaram o documento:

Carla Zambelli Julia Zanatta Delegado Caveira Mario Frias Meira Maurício Marcon Paulo Bilynskyj Sgt Fahur Delegado Fabio Costa Carlos Jordy Gustavo Gayer Sgt Gonçalves Kim Kataguiri Bia Kicis General Girão Luiz Philippe Nikolas Ferreira Alfredo Gaspar Rosangela Moro Gilvan da Federal Carol de Toni Amália Barros Domingos Sávio Ramagem Nicoletti Messias Donato André Fernandes Marcelo Álvaro Antônio Eros Biondini Junio Amaral Coronel Telhada Marcel Van Hattem José Medeiros Zucco Daniel Freitas Zé Trovão Daniela Reinehr Capitão Alden Filipe Martins Bibo Nunes Adriana Ventura Gilberto Silva Cel Chrisóstomo Sanderson Giovani Cherini Filipe Barros Cristiane Lopes Capitão Augusto Gilson Marques Coronel Fernanda Eduardo Bolsonaro Any Ortiz Marco Feliciano Adilson Barroso Chris Tonietto Silvio Antonio Ricardo Salles Silvia Waiãpi Abilio Marcio Alvino Jefferson Campos Rodrigo Valadares Marcelo Moraes Delegado Éder Mauro Rodolfo Nogueira Dr. Frederico Clarissa Tercio Evair Vieira de Melo Eli Borges Coronel Assis Luiz Lima Coronel Ulysses Dr. Jaziel Capitão Alberto Neto Mariana Carvalho Roberto Duarte Marcos Pollon Magda Mofatto Dayany Bittencourt Maurício Souza Fernando Rodolfo Roberta Roma Alberto Fraga Reinhold Stephanes Jr Lincoln Portela Miguel Lombardi Dr. Zacharias Calil

