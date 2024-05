Entenda a briga pela vaga de Claudinho Serra

'Disputa' pela vaga do vereador licenciado Claudinho Serra (PSDB) na Câmara Municipal de Campo Grande foi levada à Justiça Estadual. O conflito começou na Justiça Eleitoral, quando Giancarlo Josetti Sandim, o 'Gian Sandim', conseguiu suspender a posse de Lívio Viana Leite, da União Brasil, que estava marcada para o último dia 16.

O juiz eleitoral Atílio César de Oliveira Júnior aceitou o pedido de mandado de segurança preventivo de Gian Sandim e suspendeu a posse de Lívio Viana Leite. Além disso, o magistrado transferiu o caso para a Justiça Estadual Comum.

Agora, a 2ª Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos decidirá quem assumirá a vaga de vereador. Gian Sandim, que recebeu 1.227 votos nas eleições de 2020, afirma ser o único suplente que permaneceu fiel ao PSDB, já que os outros candidatos que teriam direito à vaga se desfiliaram do partido.

Na sua petição, Gian Sandim argumenta que Wellington de Oliveira, o delegado Wellington (PSDB), poderia ter direito à vaga, mas trocou o PSDB pelo PL para candidatar-se a deputado federal em 2022. Wellington só voltou ao PSDB em março de 2024, o que, segundo Gian Sandim, o 'exclui' da linha de sucessão para vereador.

Sandim solicitou uma liminar à Justiça para ser convocado imediatamente a assumir a cadeira na Câmara de Vereadores, atualmente presidida por Carlão (PSB). Durante o processo na Justiça Comum, delegado Wellington e Lívio Viana Leite, o Dr. Lívio, podem contestar a decisão.

O juiz responsável pelo caso deve se manifestar em breve. O presidente da Câmara, Carlão (PSB), também deve ser acionado para responder à demanda. O JD1 Notícias continuará acompanhando o desenrolar jurídico dessa disputa.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Justiça Justiça suspende posse de Dr. Lívio na Câmara de Campo Grande

Reportar Erro

Saiba Mais Justiça Justiça suspende posse de Dr. Lívio na Câmara de Campo Grande

Deixe seu Comentário

Leia Também