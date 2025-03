Estados podem assumir a regularizaÃ§Ã£o das terras de reforma agrÃ¡ria

Tramita em caráter conclusivo o Projeto de Lei 16/25, que permite aos estados regularizarem a situação fundiária de assentamentos de reforma agrária, desde que tenham se passado mais de cinco anos desde a criação desses assentamentos. O projeto, que altera a Lei da Reforma Agrária, determina que a regularização feita pelo estado precisa ser homologada pela União.

De acordo com o autor da proposta, deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES), a medida visa evitar prejuízos financeiros para municípios e estados, que deixam de arrecadar impostos por falta de emissão de notas fiscais sobre a produção nessas áreas.

O projeto está aguardando a designação de relator na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR). Após a análise nas comissões de Agricultura e de Constituição e Justiça e de Cidadania, o texto precisará ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado para se tornar lei.

