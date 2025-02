JD1TV: 'Só Deus pode parar um sonho', Gusttavo Lima comemora pontuação em pesquisa eleitoral

Após aparecer em terceiro lugar em diversos cenários da pesquisa Genial/Quaest para presidente na eleição de 2026, divulgada nesta segunda-feira (3), o cantor sertanejo Gusttavo Lima gravou um vídeo agradecendo pelos índices de mais de dez pontos percentuais alcançados.

“Só Deus pode parar um sonho. O Brasil tem jeito. Não vamos desistir do Brasil.”, afirmou, em vídeo publicado nas redes sociais.

Cenário principal do levantamento apontou Gusttavo Lima com 12% das intenções de voto, empatado tecnicamente com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 13%, e atrás do presidente Lula (PT), com 30%.

“Eu não esperava um resultado do desse agora, já que o Brasil tem tantos nomes que gosto”, declarou o cantor.

Gusttavo Lima colocou, no início deste ano, seu nome à disposição para concorrer à Presidência da República em 2026. Entretanto, ele ainda não se filiou a nenhum partido.

Na política, o cantor é próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União). Caiado também é pré-candidato a presidente. Na mesma pesquisa, ele aparece no cenário principal com 3% das intenções de voto, junto ao governador mineiro, Romeu Zema (Novo).

Assista ao vídeo:

