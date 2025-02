Lídio quer programa de saúde bucal nas escolas

O deputado estadual Lidio Lopes apresentou um projeto de lei para a implantação do Sorriso POPE (Programa de Odontologia Preventiva nas Escolas) na rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul. O tema foi abordado durante sessão na ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) nesta quarta-feira (5).

O objetivo é combater e preservar a saúde bucal de crianças e adolescentes. A propositura prevê o desenvolvimento de ações educativas nas escolas estaduais, voltadas aos alunos do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, dentre elas: ensino da técnica correta de escovação e do uso regular do fio dental; aplicações de flúor e produto para evidenciação da placa bacteriana; fornecimento de kits de higiene bucal e materiais informativos; e apresentações de palestras, filmes, debates e exposições, por exemplo.

A preocupação é diante da falta de cuidados com a higiene bucal, que pode causar prejuízos à saúde que vão além das cáries, mau hálito e inflamações nos dentes e nas gengivas. Estudos científicos comprovam que infecções bacterianas que começam na boca podem se espalhar pelo corpo através da corrente sanguínea, causando doenças nos rins, coração, hipertensão, câncer e deficiências cognitivas.

“Problemas dentários podem afetar a autoestima, a capacidade de socialização e até mesmo o desempenho acadêmico dos alunos”, destacou Lidio Lopes.

Caso o 'Sorriso POPE' seja aprovado em plenário, o projeto de lei prevê que os alunos deverão ser encaminhados para tratamento odontológico em uma das unidades de saúde da rede pública, em caso de necessidade. Além disso, o Governo de Estado poderá firmar convênios com os Conselhos Regionais de Odontologia, universidades, profissionais da área e instituições públicas e privadas.

