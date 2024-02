Marçal lidera todos os cenários em Dourados

O Instituto Ranking divulgou, nesta segunda-feira (19), a mais recente pesquisa sobre as eleições municipais de Dourados, que colocam o radialista e ex-deputado Marçal Filho (Sem Partido) à frente das intenções de votos em todos os cenários avaliados.

Foram ouvidas 1.000 pessoas, com 16 anos ou mais, moradoras da cidade de Dourados, entre os dias 11 e 15 de fevereiro de 2024. A pesquisa tem uma margem de erro de 3,10 pontos percentuais para mais ou para menos e um intervalo de confiança de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº MS-08410/2024.

No cenário espontâneo, onde não são apresentadas opções aos entrevistados, Marçal Filho aparece na frente, com 23.20% das intenções de voto. Logo em seguida aparece Alan Guedes (PP), com 12%, seguido do vice-governador Barbosinha (PP), com 6%.

Nos quatro cenários estimulados, onde são apresentadas opções, Marçal Filho também aparece em primeiro lugar nas intenções de voto, com 32%; 34,30%; 35% e 40.20%, respectivamente. Confira os gráficos:

