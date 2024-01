O governador Eduardo Riedel anunciará amanhã (26) pela manhã, em entrevista coletiva, a nomeação do administrador de empresas Rodrigo Perez (37) como novo secretário de governo.

Nome de absoluta confiança do mandatário de MS, Rodrigo será para Eduardo o que este foi para Reinaldo. Sem exagero algum, é possível afirmar que Perez assume para ser o “Riedel” do Riedel, e ocupará o mesmo cargo de onde o hoje governador foi gerente e planejador de Azambuja.

A outra mudança que pode ser anunciada é a do novo secretário de administração, que deve ser o adjunto de Pedro Caravina, que está saindo da Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica) para assumir sua cadeira na Assembleia Legislativa.

O ato oficializando a troca só deve sair no início de fevereiro, segundo vozes da Governadoria.

