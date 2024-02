Pedido de impeachment contra Lula é protocolado na Câmara

A deputada Carla Zambelli (PL-SP) protocolou, na noite de quinta-feira (22), o pedido de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com, segundo a parlamentar, 140 assinaturas.

O pedido ocorre após declaração de Lula, que comparou os ataques feitos por Israel à Faixa de Gaza ao holocausto. “O que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu. Quando Hitler resolveu matar os judeus”, disse o presidente durante entrevista em 18 de fevereiro.

Segundo Zambelli, o pedido de impeachment contra Lula já conta com a assinatura de 140 parlamentares, um recorde. Anteriormente, o maior número de assinaturas já colhidas ocorreu durante o processo contra Dilma Rousseff, em 2016, que contou com 124 assinaturas.

No pedido, os parlamentares alegam que ao criticar Israel, fica configurado um crime de responsabilidade de acordo com o Artigo 5º da Constituição Federal, ao expor o Brasil ao perigo da guerra.

“São crimes de responsabilidade contra a existência política da União: 3 – cometer ato de hostilidade contra nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra, ou comprometendo-lhe a neutralidade”, diz trecho do documento.

