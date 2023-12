Pesquisa Ranking: Nelsinho e Tereza Cristina têm melhores avaliações; Soraya a pior

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Ranking Brasil Inteligência e divulgada ontem, quarta-feira (13/12), revela a avaliação da população de Mato Grosso do Sul em relação aos senadores do estado. Os dados apontam que Nelsinho Trad (PSD-MS) e Tereza Cristina (PP-MS) são os parlamentares mais bem avaliados.

O levantamento, realizado entre os dias 5 e 12 de dezembro de 2023, ouviu 3 mil pessoas em 30 municípios, incluindo a capital, Campo Grande. Nelsinho Trad alcançou uma aprovação de 35,2%, enquanto Tereza Cristina obteve 32,8%. Em contraste, a terceira senadora, Soraya Thronicke (Podemos-MS), registrou uma aprovação de apenas 7%. Dos entrevistados, 25% optaram por não responder ou afirmaram não saber.

Com uma amostra de 3.000 entrevistas e um intervalo de confiança de 95%, a margem de erro máxima estimada foi de 1,8 ponto percentual, para mais ou para menos.

