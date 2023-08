Projeto cria Núcleo de Acolhimento psicológico ao servidor da Câmara

O vereador Carlos Augusto Borges ( Carlão PSB), presidente da Casa de Leis, apresentou, em nome da Mesa Diretora, e foi aprovado o Projeto de Lei sobre a criação do Núcleo de Orientação, Acolhimento e Acompanhamento do Servidor (NOAAS).

O Núcleo abrangerá ações preventivas, voltadas à saúde física e mental dos servidores e da qualidade do ambiente laboral, buscando introduzir um programa contínuo de valorização e acolhimento do servidor municipal.

“Nestes dias em que a saúde mental tem acometido a sociedade em geral de forma avassaladora, nós da Mesa Diretora, criamos esse projeto para prestar atendimento aos nossos servidores, aproveitando a mão de obra especializada de psicólogos que já atuam na Casa. Tudo pensando no bem-estar físico e emocional dos servidores”, afirmou Carlão.



O vereador Ronilço Guerreiro parabenizou o presidente Carlão pela iniciativa e sugeriu que “outras instituições sigam o mesmo exemplo”.

O público alvo do projeto serão os servidores efetivos, comissionados e contratados que integram a Câmara.

