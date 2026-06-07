Willian da Silva Puro, de 41 anos, e Marcelo Claus Taborga, de 33, morreram na tarde deste sábado (6) após uma colisão envolvendo um Chevrolet Astra e um caminhão no km 177 da BR-163, entre os municípios de Caarapó e Juti.

Conforme o site Portal da Cidade Caarapó, os dois ocupavam o automóvel e morreram ainda no local do acidente, ficando presos às ferragens.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da concessionária Motiva Pantanal, da perícia e de uma funerária foram acionadas para atender a ocorrência. Segundo informações de pessoas que estavam no local, o acidente aconteceu entre 17h30 e 18h, nas proximidades de um frigorífico às margens da rodovia.

Em nota, a concessionária informou que a colisão ocorreu fora da faixa de rolamento, sem necessidade de interdição da pista ou registro de congestionamento. Ao todo, três pessoas estiveram envolvidas na ocorrência.

O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento das equipes de emergência. Ainda conforme a empresa, as equipes operacionais realizaram a sinalização da área e, às 21h01, a situação já havia sido normalizada, com o tráfego fluindo normalmente.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.