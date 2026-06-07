A Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea) inicia nesta segunda-feira (8) a agenda de junho do Consultório Móvel, oferecendo atendimento veterinário gratuito para cães e gatos em diferentes regiões de Campo Grande. A primeira parada será no Jardim Noroeste, onde os serviços seguem até o dia 12 de junho.

A estrutura será instalada na Rua Senador Vergueiro, quadra 350, próximo à Escola Municipal Rachid Saldanha. Os atendimentos acontecem das 8h às 13h, mediante distribuição de senhas.

A ação busca ampliar o acesso da população aos serviços públicos de bem-estar animal, com avaliação clínica dos pets, orientações aos tutores e encaminhamento para castração em clínicas credenciadas pela Prefeitura de Campo Grande.

Para receber atendimento, os tutores devem apresentar CadÚnico atualizado, documento oficial com foto e comprovante de residência.

O Consultório Móvel faz parte das políticas públicas desenvolvidas pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subea, voltadas à proteção e ao bem-estar animal, especialmente em bairros mais afastados da região central da Capital.

Serviço Consultório Móvel da Subea – Jardim Noroeste

Rua Senador Vergueiro, quadra 350 – próximo à E.M. Rachid Saldanha

De 8 a 12 de junho

Das 8h às 13h