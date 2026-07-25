Campo Grande e outras cinco cidades de Mato Grosso do Sul concentram 12 vagas de emprego abertas pelo Grupo Energisa. As oportunidades são para contratação efetiva e contemplam diferentes áreas, além de um curso gratuito de formação de eletricistas em Dourados, voltado para quem deseja ingressar no setor elétrico.

As vagas estão distribuídas entre Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Costa Rica e Paranaíba. Há oportunidades para os cargos de Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico de Distribuição, Analista de Eficiência Energética II e Eletricista de Linha Viva. A empresa também oferece vagas preferenciais para mulheres e vagas afirmativas destinadas a pessoas com deficiência (PCDs).

Em Dourados, a Energisa, em parceria com o Senai, abriu inscrições para o curso gratuito de Formação de Eletricista de Redes. Ao todo, são 25 vagas para homens e mulheres, com aulas no período noturno. As inscrições seguem abertas até 31 de julho.

Os salários variam conforme o cargo, a experiência e a formação do candidato. Entre os benefícios oferecidos estão planos de saúde e odontológico, previdência privada, vale-alimentação ou refeição, auxílio-creche, Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), programas de qualidade de vida e acesso ao Wellhub.

Segundo a gerente de Recursos Humanos do Grupo Energisa, Luciana Marteningue, a empresa aposta em um ambiente de trabalho baseado na valorização das pessoas, na diversidade e no fortalecimento da cultura organizacional.

As inscrições devem ser feitas pela plataforma de carreiras da Energisa, onde o candidato pode consultar os requisitos de cada vaga, escolher a cidade de interesse e cadastrar o currículo.