PT lanÃ§a prÃ©-candidato em Paranhos

Após aliança que lançou o vereador Hélio Acosta (PSDB), atual prefeito interino, e Alfredo Soares (MDB), para as pré-candidaturas de prefeito e vice da eleição suplementar de Paranhos, foi a vez do PT divulgar os nomes de seus candidatos, Jorge Ricardo Laurício e Vicente Jonas, o Dr. Jonas, para os cargos.

O pedido de registro de candidatura foi feito a 1ª Zona Eleitoral de Amambai pela Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB e PV). Esses são os únicos concorrentes para a eleição que ocorre no dia 6 de abril. Os candidatos têm ainda até o dia 15 de março para conquistarem votos através de propagandas no rádio e TV.

A disputa eleitoral suplementar para a prefeitura de Paranhos, no interior de Mato Grosso do Sul, em razão da cassação do mandato do prefeito eleito, Heliomar Klabunde (MDB) após a Justiça Eleitoral considerar sua candidatura inelegível.

Veja o Calendário Eleitoral da Suplementar em Paranhos:

10/03: Último dia para registro das candidaturas;

11/03 a 05/04: Período de propaganda geral;

15/03 a 03/04: Período de propaganda no rádio e TV;

06/04: Dia da eleição;

11/04: Prazo final para entrega da prestação de contas;

26/04: Último dia para julgamento das contas;

29/04: Último dia para diplomação dos eleitos;

01/05: Último dia para posse dos eleitos.

