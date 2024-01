Riedel assina convênio de R$ 11 milhões com foco em competitividade empresarial

O governador Eduardo Riedel e o Sebrae-MS assinaram um convênio, nesta terça-feira (30), com intuito de elevar a competitividade, mirando o desenvolvimento e fortalecimento de startups, empresas ecoinovadoras, empresas de base tecnológica e negócios urbanos e rurais.

O convênio com investimento de R$ 11 milhões terá três eixos de atuação: desenvolvimento econômico, promoção e fomento à inovação e estímulo a sustentabilidade, tendo o trabalho executado até dezembro de 2024.

Na visão de Riedel, a perspectiva é grande para esse ano, pois há uma transformação no Estado e mesmo assim vem sofrendo com um grau de investimento robusto por parte do setor privado. "Os desafios que nós temos é da qualificação, de continuar um estado com baixíssima taxa de desocupação e desemprego e para isso, a gente precisa de parceiros, e o Governo não consegue executar todas essas ações sem o braço estendido aos parceiros que já têm expertise em várias dessas formações".

Entre as ações que o convênio traz para Mato Grosso do Sul estão o fortalecimento do fórum permanente das microempresas e empresas de pequeno porte, implementação da política nacional de apoio e desenvolvimento as micro e pequenas empresas, adesão de 15 municípios à Lei da Liberdade Econômica, implementação do BI para qualificação profissional e preenchimento de vagas de trabalho.

O Sebrae-MS planeja trabalhar tanto na competitividade empresarial, quanto no ambiente de negócios. Para a empresa, o objetivo é atender o cliente por todos os ângulos, considerando as necessidades e as oportunidades, utilizando de exemplo a Rota Bioceânica, que "vai exigir que o empreendedor se planeje e estruture de maneira a aproveitar a demanda criada".

Para o diretor-presidente Claudio Mendonça, o intuito é levar para o empreendedor, a oportunidade de aumentar as suas vendas.

"A gente quer entrar muito numa linha de mercado, de buscar mercado e novos mercados, tanto nacionais quanto internacionais para os nossos pequenos negócios, mostrando aqui com esses grandes investimentos, como o Estado abriu mão de parte dos recursos. O Estado é o que tem o menor imposto de ICMS, então nós estamos também mostrando para o empreendedor que é um momento dele investir e buscar novos mercados e oportunidades de negócio, não só no Microsoft, como no Brasil todo".

Eventos previstos para este ano:

Fevereiro - Dia da Oportunidade

Março - Dia da Oportunidade | Delas Day | Empreenda Hoje | Startup Day

Abril - Dia da Oportunidade | Empreenda Hoje | Prêmio Prefeitura Empreendedora | Evento Digital

Maio - Empreenda Hoje | Encadear Summit | Semana do Mei |Encerramento Super Chef Merendeiros 2024

Junho - Encerramento Cidade | Empreendedora + Líderes em Movimento | MS Mais Simples + Encontro de Compras Públicas |Conexão de Negócios + Solution Day

Julho: Feira de Franquias | Evento Digital

Agosto - Inspira Ecoturismo + Ruraltur

Setembro - Eli Summit | Circuito Regional de Palestras

Outubro - Enpreendefest

Novembro - Encontro de prefeitos eleitos

Deixe seu Comentário

Leia Também