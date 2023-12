Riedel autoriza construção do acesso à Ponte Bioceânica

Mais uma etapa da Rota Biocêanica foi iniciada nesta terça-feira (19), com a assinatura do governador Eduardo Riedel e do ministro interino dos Transportes, George Santoro, dando largada na Ordem de Serviço de acesso à Ponte Bioceânica. Todas as assinaturas feitas hoje somam mais de R$ 710 milhões.

Um elo de ligação, entre o Mato Grosso do Sul e a Ásia, facilitando a comercialização e tornando o estado ainda mais competitivo. A autorização para a construção foi considerada como algo ‘histórico’ pelo governador Eduardo Riedel. “É um dia, no final de 2023, absolutamente histórico para o Mato Grosso do Sul. O estado vive um momento que foi sonhado lá atrás. Não é uma iniciativa nova. Muitos passaram e deram uma contribuição para que a gente chegasse nesse momento”, disse.

A obra de acesso a alça a ponte Bioceânica e orçada em mais de 470 milhões, explicou o secretário de Infraestrutura, Hélio Peluffo. "É uma licitação em RDCI (Regime Diferenciado de Contratação) é uma obra que será executada em 26 meses, 18 meses de obra e 8 meses de projeto, são 26 meses para concluir. É um modelo de pacote fechado, agora a empresa vencedora desenvolve o projeto nesses 8 meses e aí iniciam-se as obras".

A obra completa todo o complexo aduaneiro da região de ligação Porto Murtinho, soma isso a recuperação da BR-267, além da autorização do governador Eduardo Riedel da recomposição do pavimento da rodovia MS-384, que sai lá de Caracol e chega na 267, ou seja, interliga todo o ConeSul a esse modal que é a Porto Murtinho.

"O projeto, tem 8 meses para a elaboração do projeto e a solução a ser apresentada. Isso pode encurtar, pode acontecer em 6 meses e aí as obras se iniciam porque já tem o vencedor. No RDCI você apresenta o valor, o básico e quem ganha desenvolve o projeto. Então é uma modernidade que o DNIT usa e que o Estado vai usar em breve. Então eu tenho certeza que em 6 meses essa obra começa, concluiu. O contrato de R$ 472.410 é com a empresa Caiapó de 29 meses de vigência.

Além disso, foi assinado também a obra para recuperação e melhoria da BR-267, com orçamento de mais de R$ 239 milhões. Presente no evento, o Prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra, destacou que há mais de 30 anos vem lutando para conseguir esse corredor, hoje autorizado pelo governador.

Outra assinatura de hoje foi a do decreto que autoriza a ampliação Direta de Infraestrutura Física e Operacional do Transporte Ferroviário. Com isso, a ampliação funcionará sob regimes de direito privado, mediante a norma de autorização do Sistema Ferroviário do Estado de Mato Grosso do Sul.

Durante sua fala, o ministro interino dos Transportes, George Santoro, comentou sobre os avanços no setor durante o último ano. “Aqui em Mato Grosso do Sul investimos quase R$ 600 milhões na área de transporte. O estado terminou novembro com o maior índice de conservação de rodovias e agora estamos aqui a reforma e reconstrução da BR-267”, comentou.

A rota diminui em 7 mil km a distância do transporte dos produtos de MS para o mercado asiático. Essa distância, quando distribuída em dias de viagem, mostra que o produto irá ficar 20 dias a menos na estrada.

