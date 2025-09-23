Menu
Menu Busca terça, 23 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Trump anuncia encontro com Lula na próxima semana

Presidente dos EUA afirmou que teve "química excelente" com o presidente brasileiro

23 setembro 2025 - 17h22Carla Andréa, com CNN
Donald Trump Donald Trump   (EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (23) que teve um rápido encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos bastidores da Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

Segundo o republicano, os dois chegaram a se abraçar e concordaram em realizar uma reunião na próxima semana. “Eu o vi, ele me viu e nós nos abraçamos. Nós concordamos que nos encontraremos na próxima semana. Não tivemos muito tempo para conversar, uns 20 segundos”, disse Trump.

Ele acrescentou que teve uma “química excelente” com Lula: “Ele pareceu ser um homem muito legal, na verdade. Ele gostou de mim, eu gostei dele. E eu só faço negócios com pessoas de quem gosto.”

O breve encontro aconteceu durante a troca de lugares para os discursos na assembleia — tradição que coloca o Brasil como o primeiro país a falar, seguido dos Estados Unidos.

De acordo com apuração da correspondente da CNN, Priscila Yazbek, a reunião mencionada por Trump pode ocorrer por telefone.

Clima tenso entre EUA e Brasil

O anúncio surge em um momento de forte atrito diplomático. Os Estados Unidos recentemente impuseram sanções contra autoridades brasileiras, incluindo o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

O governo americano alega que a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por participação em tentativa de golpe seria “injusta” e acusa Moraes de ferir direitos humanos e perseguir opositores políticos.

Além disso, Washington anunciou a aplicação de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, ampliando a tensão comercial entre os dois países.

Trump aproveitou para criticar a condução da economia brasileira e disse que o país não prosperará sem a parceria com os EUA: “O Brasil está indo mal. Eles só conseguirão se sair bem quando trabalharem conosco; sem nós, eles fracassarão, assim como outros fracassaram.”

O republicano também acusou o Brasil de ter imposto “tarifas injustas” contra produtos americanos no passado, reiterando que sempre defenderá a soberania dos EUA e os direitos de seus cidadãos.

Resposta de Lula

Lula, por sua vez, tem rebatido as críticas. O presidente destacou anteriormente que os Estados Unidos possuem superávit comercial na relação com o Brasil e, em seu discurso na ONU nesta terça, afirmou que “não há justificativa para medidas unilaterais e arbitrárias contra as instituições e a economia do Brasil”, sem citar diretamente o governo Trump.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Governador assinando convênio
Política
Investimento de R$ 51,6 milhões impulsiona integração na fronteira Brasil/Paraguai
Lula
Política
Lula anuncia US$ 1 bilhão para fundo global de preservação de florestas tropicais
Vereadores responsáveis pelo projeto
Política
Câmara aprova projeto que proíbe participação de atletas trans em competições esportivas
Flávio Cabo Almi e Jean Ferreira (PT) -
Política
Vereadores de Campo Grande defendem abertura de CPI para apurar gestão da Saúde
Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo -
Política
Eduardo Bolsonaro e Figueiredo têm 15 dias para rebater denúncia da PGR, decide Moraes
Deputado federal Beto Pereira (PSDB)
Política
Beto Pereira expõe vínculos entre empresário e esquema de fraudes no INSS
Rodrigo Massuo Sacuno -
Política
Prefeito de Naviraí desiste de recurso para aumentar salário após derrotas na Justiça
Câmara Municipal de Rio Brilhante -
Interior
Em ação de R$ 2 milhões, juiz manda políticos de Rio Brilhante ressarcir cofres públicos
Deputado Federal Marcos Polon (PL-MS)
Política
Dino enterra pedido de Pollon para anular votação do PL da Adultização
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande
Política
Câmara Municipal vota projetos de incentivo a empresas pelo Prodes

Mais Lidas

Ele passou por cirurgia, ficando internado antes de ser detido pelas autoridades
Polícia
Ladrão tem perna e pênis amputados após roubar moto e se acidentar
O suspeito foi preso pelas autoridades
Polícia
JD1TV: Mãe nunca desconfiou que pedreiro estava estuprando a filha no Dom Antônio
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Polícia
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Ilustrativa
Polícia
Mulher fica com ciúmes da filha com o marido e tenta matar os dois em bebedeira na Capital