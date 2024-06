Vereadores analisam PL para divulgação de informações sobre a Casa da Mulher

A partir das 9h20 no Plenário Oliva Enciso, os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande analisam dois projetos de lei na sessão desta terça-feira (18), na Câmara Municipal.

O projeto de lei n. 11.272/24, que estabelece a obrigatoriedade de instalação de placa informativa em locais públicos contendo informações sobre a Casa da Mulher em Campo Grande será analisada em primeira discussão e votação. A proposta é do vereador Zé da Farmácia.

Também em primeira discussão e votação, segue para análise o projeto de lei n. 11.203/23, do vereador Otávio Trad, que denomina Praça Kelvin Morassuti da Silva a área pública localizada na Avenida das Mansões com a Rua Mogi Mirim, Bairro Oliveira III.

