Vereadores analisam proposta do 'Dia Municipal do Chamamé'

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande analisam, na sessão desta quinta-feira (21), cinco projetos. Já em primeira discussão e votação, segue para plenário o PL 10.980/23 que institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos de Campo Grande o “Dia Municipal do Chamamé”.

De acordo com a prosposta do vereador Ademir Santa, a data deve ser celebrada anualmente em 19 de setembro. Vale lembrar que o Chamamé foi oficializado como bem imaterial de Mato Grosso do Sul por meio de decreto em junho de 2021.

Discussão Única

Em única discussão e votação, segue para análise o projeto de resolução n. 516/23, do vereador Coronel Villasanti, que institui a sessão solene em comemoração ao “Maio Amarelo”, mês da conscientização no trânsito.

E também o projeto de resolução n. 525/23, de autoria do vereador Paulo Lands, que institui a sessão solene em comemoração ao dia do Guarda Municipal de Campo Grande, comemorado no dia 10 de outubro.

Segunda discussão

Em segunda discussão e votação, os vereadores apreciam o projeto de lei 10.817/22, que institui em Campo Grande a Semana Cultural do Artista, que será realizada anualmente na primeira semana de dezembro, tendo sua abertura oficial sempre no dia 3. A proposta é do vereador Ronilço Guerreiro.

Os vereadores também votam o projeto de lei n. 10.865/23, que institui o mês “Dezembro Laranja” de prevenção ao câncer de pele em Campo Grande. A proposta é dos vereadores Prof. André Luís e Dr. Victor Rocha.

Os trabalhos têm início às 9h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, com transmissão ao vivo pelo Facebook, Youtube e pela Rede E, no canal 4.2.

