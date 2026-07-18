A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão preventiva da importação de todos os medicamentos da farmacêutica Excelvision. A empresa fabrica colírios e géis oftálmicos para diversas marcas globais.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União após uma inspeção na fábrica constatar o descumprimento de boas práticas de fabricação. O alerta sanitário internacional foi emitido originalmente por autoridades da França.

Entre as sanções, a agência vetou a entrada do colírio Zonidra no país. Apesar de o medicamento possuir registro definitivo junto ao órgão regulador brasileiro, o produto nunca chegou a ser comercializado formalmente no mercado nacional.

Para as marcas populares Hyabak e Thealoz Duo, a Anvisa suspendeu todos os lotes que foram produzidos na fábrica a partir de 5 de junho de 2026. A orientação é que os consumidores interrompam o uso desses colírios imediatamente.

A recomendação oficial indica que os pacientes verifiquem o rótulo da embalagem para checar o local de fabricação e o lote. Quem possuir os produtos afetados pela suspensão deve entrar em contato com o serviço de atendimento da empresa.