As Testemunhas de Jeová flexibilizaram as orientações sobre doação e recebimento de sangue. A partir de agora, cada fiel poderá decidir se aceita ou doa quatro dos principais componentes sanguíneos: glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plasma e plaquetas. A transfusão de sangue total, porém, continua proibida.

A mudança foi anunciada na sexta-feira (18), em boletim do Corpo Governante da religião. Até então, a orientação era para que os fiéis não doassem nem recebessem esses quatro componentes. Agora, a decisão passa a ser individual e deverá ser tomada de acordo com a consciência de cada pessoa.

“Cada cristão precisa tomar sua própria decisão sobre o uso desses quatro componentes principais em qualquer situação médica ou cirúrgica”, afirmou Geoffrey Jackson, integrante do Corpo Governante.

A restrição ao sangue tem origem na interpretação de passagens bíblicas, principalmente de Gênesis e Atos, que orientam os cristãos a se “absterem” de sangue. Historicamente, as Testemunhas de Jeová entenderam que a determinação também se aplicava às transfusões e aos principais componentes sanguíneos.

Segundo o novo entendimento, porém, a Bíblia não estabelece especificamente como esses componentes devem ser utilizados em procedimentos médicos. Com isso, a liderança religiosa passou a considerar a escolha uma questão pessoal.

“Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus”, diz trecho de Romanos citado no boletim para justificar a responsabilidade individual.