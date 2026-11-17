Denúncias de pacientes e trabalhadores da Santa Casa de Campo Grande apontam prejuízos no atendimento e na locomoção dentro da unidade hospitalar devido à quantidade reduzida de elevadores em funcionamento.

Segundo os relatos, dos seis elevadores existentes no hospital, apenas um estaria funcionando. A situação estaria dificultando o deslocamento de pacientes, acompanhantes e servidores pelos diferentes setores da unidade.

Em resposta às reclamações, o hospital informou, em nota, que alguns elevadores estão em funcionamento, mas não especificou quantos.

"A Santa Casa informa que, apesar das dificuldades de conhecimento notório, segue trabalhando para garantir a continuidade dos atendimentos à população. Atualmente, alguns elevadores estão em funcionamento, atendendo às demandas da instituição.

A instituição está finalizando os trâmites para assinatura do contrato de manutenção e, assim que formalizado, dará início aos serviços para colocar mais elevadores em funcionamento, buscando normalizar a situação o mais breve possível."

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