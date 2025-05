Campanha de vacinação para advogados começa nesta quinta-feira em Campo Grande

A Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso do Sul (CAAMS) dá início à sua Campanha de Vacinação 2025 nesta quinta-feira (8), em Campo Grande, com aplicação gratuita da Vacina Trivalente Institucional do Instituto Butantan para advogados e advogadas que estejam adimplentes até 31 de dezembro de 2024.

A campanha se estenderá às subseções do interior, seguindo o cronograma oficial divulgado nos canais de comunicação da CAAMS.

Na Capital, a vacinação ocorrerá em formato drive-thru, buscando oferecer mais conforto, rapidez e segurança no atendimento aos beneficiários.

Já os dependentes e profissionais inadimplentes também poderão ser vacinados, mediante o pagamento de R$ 84,00 por dose, com opção de parcelamento em até três vezes no cartão de crédito.

A CAAMS destaca que o valor promocional será válido somente nas datas e locais definidos pelo cronograma da campanha.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também