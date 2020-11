Vídeo: candidata a vereadora grava vídeo revoltada por não ter sido eleita

Viralizou nas redes sociais na manhã desta terça-feira (17), um vídeo onde mostra a candidata a vereadora do município de Itacoatiara, no Amazonas, a ‘Loira do Terçado’ (PCdoB), revoltada após não ter sido eleita nas eleições do último domingo (15).

“Pra você que se vendeu e se rendeu, vai passar quatro anos lascado”, diz a Loira, enquanto bate fortemente o terçado na mesa.

A candidata pelo partido PCdoB teve apenas 49 votos, e ainda assim conquistou a vaga de suplente, ou seja, ainda tem chances de assumir o cargo na Câmara Municipal caso o representante do partido desista do cargo, eleito em um superior.

Assista ao vídeo clicando aqui.

