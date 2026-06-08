Homem é encontrado morto com marca de tiro em Porto Murtinho Moradores da localidade acharam o corpo e acionaram as autoridades policiais ao constatarem marcas de violência

Homem, identificado como Aurélio Nerino, conhecido como “Cambuxi”, foi encontrado morto na região da Colônia Ingazeira, na zona rural de Porto Murtinho, nesta segunda-feira, dia 8.

Moradores da localidade acharam o corpo e acionaram as autoridades policiais ao constatarem marcas de violência. De acordo com relatos preliminares de testemunhas, a vítima teria sido atingida por ao menos um disparo de arma de fogo.

Segundo o jornalista Edicarlos Oliveira, as equipes policiais que acompanham o caso informaram que as reais causas do óbito e a dinâmica do crime ainda serão apuradas oficialmente no decorrer do inquérito.

A equipe da Polícia Científica do município de Jardim foi acionada para realizar os trabalhos periciais no local do achado do corpo em busca de vestígios dos assassinos.

O corpo de Aurélio será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da região para passar por exame de necropsia antes da liberação.