Homem, identificado como Aurélio Nerino, conhecido como “Cambuxi”, foi encontrado morto na região da Colônia Ingazeira, na zona rural de Porto Murtinho, nesta segunda-feira, dia 8.

Moradores da localidade acharam o corpo e acionaram as autoridades policiais ao constatarem marcas de violência. De acordo com relatos preliminares de testemunhas, a vítima teria sido atingida por ao menos um disparo de arma de fogo.

Segundo o jornalista Edicarlos Oliveira, as equipes policiais que acompanham o caso informaram que as reais causas do óbito e a dinâmica do crime ainda serão apuradas oficialmente no decorrer do inquérito.

A equipe da Polícia Científica do município de Jardim foi acionada para realizar os trabalhos periciais no local do achado do corpo em busca de vestígios dos assassinos.

O corpo de Aurélio será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da região para passar por exame de necropsia antes da liberação.