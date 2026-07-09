PF prende homem que guardava vídeos pornográficos de menores em Campo Grande Ele foi alvo de mandado de busca e apreensão e durante a prisão, foi apreendido o celular do investigado

Homem, que não teve a identificação revelada, foi preso em flagrante pela Polícia Federal, na manhã desta quinta-feira, dia 9, em Campo Grande, por armazenar conteúdos pornográficos envolvendo menores de idade.

A ação aconteceu durante a deflagração da Operação Aeges 4, que visa combater crimes de abuso sexual infantojuvenil na internet.

Em nota, a Polícia Federal informou que estava cumprindo apenas um mandado de busca e apreensão, mas que diante da situação em flagrante, ocorreu a prisão do indivíduo.

Além da prisão em flagrante, um aparelho celular foi apreendido e será submetido à perícia, com o objetivo de aprofundar as investigações e de identificar eventual participação de outros envolvidos.

Embora o termo “pornografia” ainda conste no Estatuto da Criança e do Adolescente, a comunidade internacional adota, preferencialmente, as expressões “abuso sexual de crianças e adolescentes” ou “violência sexual contra crianças e adolescentes”, por refletirem com maior precisão a gravidade desses crimes.