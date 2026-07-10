A cantora Duda Beat se apresenta pela primeira vez em Campo Grande nos dias 16 e 17 de julho, com o espetáculo "Acústico e Tal", em formato intimista que revisita os principais sucessos da carreira em versões acústicas. Os shows acontecem às 19h, no Sesc Teatro Prosa, com entrada gratuita. Os ingressos poderão ser retirados a partir das 14h desta sexta-feira (10), pela plataforma Sympla.

Conhecida por misturar pop, música nordestina e MPB, a artista promete um repertório que reúne canções do álbum mais recente, "tara & tal", além de músicas que marcaram seus três discos e parcerias com nomes da música brasileira.

No novo formato, Duda aposta em arranjos mais simples e instrumentação reduzida para destacar as letras, a interpretação e a composição das músicas, proporcionando uma experiência mais próxima do público.

"Depois de seis anos de carreira, revisitar minhas músicas desse jeito me dá um frio na barriga bonito. É como apresentar as canções do jeito que elas nasceram. Acredito muito no poder da canção quando ela fica nua", afirma a cantora.

A apresentação integra a programação do Sesc MS e marca a estreia da artista na Capital sul-mato-grossense com um espetáculo pensado para aproximar o público do processo criativo de suas canções.