A 10ª edição da Feira Literária de Bonito (FLIB) celebra uma década de história com o maior número de lançamentos de livros já registrado pelo evento. Ao todo, 22 obras serão apresentadas ao público entre os dias 8 e 12 de julho, consolidando a feira como um dos principais espaços de encontro entre escritores, leitores e a produção literária de Mato Grosso do Sul.

Os lançamentos integram uma seleção realizada a partir de um chamamento público promovido pela própria FLIB, que convidou escritores a inscreverem suas obras para compor a programação oficial da feira. A iniciativa amplia o espaço dedicado aos autores e fortalece o papel da FLIB como vitrine para a literatura produzida no Estado e em outras regiões do país.

Segundo a curadora da FLIB, Maria Adélia Menegazzo, abrir espaço para os lançamentos é uma forma de fazer da feira um ambiente vivo de circulação da literatura. "Uma feira literária não existe apenas para celebrar os livros que já conhecemos, mas também para apresentar novos autores, novas histórias e novos olhares. Os lançamentos representam esse movimento de renovação da literatura e aproximam escritores e leitores em um momento muito especial para ambos", destaca.

A programação de lançamentos começou na terça-feira (8), com "Um sentimento semelhante à culpa", de Nicolas Wolaniuk; "Permanência, mudança: variações", de Alonso Torres; e "Terra colorada", de Letícia Gomes.

Nesta quarta-feira (9), o público acompanha os lançamentos de "Gonzagão e Gonzaguinha", de Claudia Pereira; "Antologia Mandacaru", de Eder Diniz; "Quando você acordar", de Iara Fepasiso; "Enigmas de um crime", de Karina Garcia; e "Memórias que viram palavras", de Mônica Viana.

Na quinta-feira (10), a programação segue com "Escritas e preparos para abrir o coração", de Michelle Cristina, e "À sombra do escondido", de Osvaldo Duarte.

Já na sexta-feira (11), a agenda reúne seis lançamentos: "Lirismo da Terra Plana", do professor Wanderson; "Atirei uma pedrinha na lagoa Mansidão", de Henrique Pimenta; "Encantar-se com o encanto", de Lui Henrique Valverde; "Por mares nunca dantes navegados", de Karl Frederick Rocha; "O menino que aprendeu a ter", de Luis de Oliveira; e "Design de destinos", de Bruno Wendling.

Encerrando a programação, no sábado (12), serão lançados "Girassóis", de Andréia Oliveira; "O garoto, o câncer e o caminho", de Thielly Dias Pitthan; "O jaú que comeu a lua", de Odacil Cânepa; "Psicanálise e feminismo negro", de Hilza Ferri; "Scorn", de Mari Sales; e "Diário de uma repórter no Pantanal", de Claudia Gaigher.

Ao reunir diferentes gêneros, temas e trajetórias, os lançamentos reforçam um dos propósitos da FLIB desde sua criação: incentivar a produção literária, aproximar escritores e leitores e estimular a circulação de novas histórias. Na edição que celebra seus dez anos, a feira reafirma que a literatura continua sendo construída não apenas pelas obras já consagradas, mas também pelas vozes que encontram na FLIB o espaço para apresentar seus novos trabalhos.

Evento oficial

A FLIB, em 2026, presta homenagem à escritora Lygia Fagundes Telles e ao escritor e editor douradense Luciano Serafim, que faleceu em 2025 e teve participação marcante na história da feira.

Serviço:

10ª Feira Literária de Bonito (FLIB)

Data: 7 a 12 de julho de 2026

Local: Praça da Liberdade, Bonito/MS