MPMS abre procedimento para acompanhar reforma do MARCO em Campo Grande Ministério Público vai fiscalizar as obras, a conservação do acervo e as medidas adotadas pelo Estado para a reabertura do museu

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou um procedimento administrativo para fiscalizar e acompanhar o andamento da reforma do Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul (MARCO), em Campo Grande. O edital foi publicado nesta sexta-feira (24) no Diário Oficial da instituição e prevê o acompanhamento das medidas adotadas pelo Estado para garantir a preservação do patrimônio cultural e a reabertura do espaço ao público.

A investigação vai monitorar a execução das obras de reforma, as condições de conservação do acervo artístico, a integridade estrutural do prédio e a gestão do museu durante o período em que permanece fechado.

O procedimento foi instaurado pela 42ª Promotoria de Justiça de Campo Grande e tem como alvo o Estado de Mato Grosso do Sul, responsável pela administração do equipamento cultural.

A iniciativa ocorre cerca de dois anos e meio após o Governo do Estado anunciar a revitalização completa do MARCO. Em janeiro de 2024, foi apresentado um projeto estimado em aproximadamente R$ 7 milhões, com prazo de execução de dois anos. Entre as intervenções previstas estavam a modernização dos espaços internos, adequações de acessibilidade, reforma do auditório, implantação de uma sala de exposições imersivas e a criação de uma cafeteria.

O Ministério Público passará a acompanhar as providências adotadas pelo Estado para assegurar a preservação do acervo e o cumprimento das intervenções previstas.