O ex-prefeito de Ponta Porã e pré-candidato a deputado estadual pelo PSDB, Hélio Peluffo, apareceu em vídeo nesta terça-feira (28) para tranquilizar amigos e apoiadores após ser internado às pressas no último sábado (25), em decorrência de uma arritmia cardíaca.

Apesar da melhora no quadro, ele informou que permanecerá internado na UTI até quinta-feira (30), quando passará por uma nova avaliação médica e poderá ser submetido a outro procedimento.

"O atendimento rápido aqui na Cassems possibilitou que possa estar aqui falando com vocês. Estou com marcapasso provisório, vou ficar na UTI até quinta-feira para nova avaliação e, possivelmente, por novo procedimento", afirmou.

Hélio passou mal durante a viagem de volta de Dourados para Ponta Porã, após cumprir agenda em uma aldeia indígena. Segundo a família, ele apresentou formigamento no rosto e na mão direita. Após exames, como tomografia e eletrocardiograma, os médicos identificaram que o problema era cardíaco e realizaram a implantação de um marcapasso provisório devido aos frequentes espasmos.

Desde a internação, o ex-prefeito permanece sob acompanhamento médico no Hospital da Cassems, em Ponta Porã, com quadro considerado estável.