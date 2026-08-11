Nesta edição do Giro do Agro 360, conversamos com o médico veterinário Rodrigo Fialho, sócio-diretor do Grupo Aliança Assessoria e Consultoria Pecuária. Ele atua diretamente na gestão e acompanhamento de propriedades pecuárias, com experiência prática na análise de indicadores produtivos, reprodutivos e financeiros.

O cenário atual do mercado pecuário abre oportunidades, mas também exige maior capacidade de gestão do produtor. A valorização do bezerro e as perspectivas do ciclo pecuário convivem com desafios como custo do capital, capacidade de suporte, eficiência reprodutiva, mão de obra e necessidade de investimentos. Nesse contexto, o planejamento da estação de monta ganha importância estratégica, já que os resultados reprodutivos de hoje terão impacto direto na produção e no fluxo de caixa da fazenda nos próximos ciclos.

A partir da experiência do Grupo Aliança, Rodrigo trouxe informações de como o produtor pode integrar mercado, reprodução, gestão financeira e pessoas para tomar decisões mais assertivas.

"A gente até brinca assim; o maior jargão da pecuária é dizer: olha, eu produzo muito. Tá, mas quanto custa produzir muito? Você pode estar produzindo muito, mas dependendo do seu custo, você está só piorando o seu resultado. Então a ideia nossa como consultoria é mostrar isso para o cliente", afirma Rodrigo.

Confira o bate-papo completo: