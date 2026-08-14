Um homem de 40 anos foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil na tarde desta quinta-feira (13), após uma ocorrência de ameaça no contexto de violência doméstica, no bairro Morada do Sol, em Rio Brilhante.

A Polícia Militar foi acionada pelo 190, por volta das 12h30, para atender à ocorrência em uma residência localizada na avenida Lourival Barbosa. Durante o deslocamento, o homem foi localizado em via pública e abordado pelos policiais. Ele relatou que havia se desentendido com a mãe e deixado a residência após o ocorrido.

Posteriormente, a equipe foi informada de que a vítima, uma mulher de 61 anos, havia procurado atendimento em uma unidade de saúde e compareceria à Delegacia de Polícia Civil.

Na delegacia, a mulher relatou que o filho teria chegado à residência alterado e agressivo e, após uma discussão, teria utilizado uma faca e tentado feri-la na região da nuca.

A vítima também relatou que vinha sendo ameaçada durante a semana e que temia por sua integridade física. O homem foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante para as providências cabíveis.

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