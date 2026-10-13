Duas propriedades rurais de Mato Grosso do Sul atendidas pela Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Senar/MS foram reconhecidas entre as mais sustentáveis do Brasil. A Comunidade Rural Cristã Refúgio das Águias, em Bonito, e a Fazenda Cabeceira da Prata, em Jardim, conquistaram o primeiro lugar em suas respectivas categorias no Prêmio Fazenda Sustentável 2026, promovido pela revista Globo Rural.

A premiação chegou à 10ª edição reconhecendo propriedades que se destacam pela adoção de boas práticas ambientais, sociais e econômicas. Neste ano, 136 propriedades de diferentes regiões do país participaram da seleção.

Na categoria Pequenas Propriedades, a campeã nacional foi a Comunidade Rural Cristã Refúgio das Águias. A horticultura é uma das principais atividades produtivas da comunidade, que possui quatro hectares destinados à produção e outros seis hectares de área preservada.

Atendida pelo Senar/MS desde 2023, a comunidade recebe acompanhamento em diferentes cadeias: Agroindústria, Olericultura, Bovinocultura de Leite e Apicultura. O trabalho envolve desde melhorias nos processos produtivos até ações relacionadas à gestão, qualidade e sustentabilidade.

Na agroindústria, a assistência contribuiu para o desenvolvimento da planta arquitetônica da farinheira, adequação do fluxo de produção, elaboração de tabelas nutricionais e criação de rótulos. Na olericultura, o acompanhamento esteve relacionado ao processo de certificação orgânica pelo Instituto Biodinâmico (IBD).

Na bovinocultura de leite, as ações incluíram a construção de mangueiro, com foco no bem-estar animal e o envio de amostras para análise da qualidade do leite. Na apicultura, a comunidade iniciou a atividade com a implantação de caixas de abelhas e já realizou as primeiras colheitas.

As práticas sustentáveis também fazem parte do acompanhamento gerencial. Pelo terceiro ano consecutivo, a propriedade passou pela aplicação do questionário ESG, ferramenta utilizada para avaliar aspectos ambientais, sociais e de governança.

Além das ações desenvolvidas com apoio da ATeG, a comunidade mantém práticas como compostagem, tratamento de esgoto e utilização de insumos biológicos. O trabalho realizado no local também contempla ações sociais, com doação de alimentos e atividades educativas para grupos escolares.

Para Sidney Viana, vice-presidente da associação que reúne os moradores do Refúgio das Águias, o objetivo é fazer com que as práticas adotadas ultrapassem os limites da propriedade e possam inspirar outras pessoas. “Queremos deixar um exemplo de sustentabilidade que não se reflita só dentro da comunidade, mas também atinja pessoas de fora e sirva de motivação.”

Na categoria Médias Propriedades, o primeiro lugar ficou com a Fazenda Cabeceira da Prata, localizada em Jardim. Com atividades ligadas ao ecoturismo e à pecuária, a propriedade possui 1.115 hectares de área produtiva e 432 hectares preservados.

A propriedade recebe atendimento da ATeG Agroindústria desde 2022, com acompanhamento voltado à produção de doce de leite. Entre as ações realizadas estão a adequação do fluxo de produção e o processo de certificação pelo Selo Arte.

O trabalho também resultou em melhorias nas condições e na organização do ambiente produtivo. A propriedade implantou o programa 5S, baseado nos princípios de utilização, ordenação, limpeza, padronização e disciplina.

Na área ambiental, a propriedade utiliza biodigestor e biofertilizantes na irrigação, mantém compostagem com minhocário e implantou caixas de abelhas Jataí. Pelo quarto ano consecutivo, também realiza a aplicação do questionário ESG.

Entre outras iniciativas reconhecidas pela premiação estão a manutenção de uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), a reciclagem de resíduos, o cultivo de mudas de espécies nativas e a doação de parte dos alimentos produzidos na propriedade.

Para o diretor executivo da Fazenda Cabeceira da Prata, Eduardo Folley Coelho, o reconhecimento representa o resultado de um trabalho de conservação construído ao longo dos anos.

“Quando eu ando aqui na fazenda, vem um senso de realização muito grande do que conseguimos fazer. É um processo de muitos anos, mas, desde o início, trabalhamos com respeito, sabendo que não temos o direito de danificar um lugar como esse”, afirma.

O resultado coloca Mato Grosso do Sul em destaque nacional. Das três categorias principais do Prêmio Fazenda Sustentável 2026 Pequenas, Médias e Grandes Propriedades, duas tiveram propriedades sul-mato-grossenses como campeãs.

Com informações Sistema Famasul